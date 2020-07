Con el anuncio del fichaje de Fernando Alonso por Renault hecho realidad, muchos se preguntan cuándo se dará el momento en el que el piloto asturiano se suba en su nuevo coche.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estiria, le preguntaron a Daniel Ricciardo, que dejará su hueco en Enstone al español después de volar hacia McLaren, si le dejará el coche a Fernando para probarlo.

"¡No! He escuchado la expresión 'ayudar a Fernando Alonso' y no necesita ninguna ayuda. No parece que haya perdido velocidad con la edad, su última temporada en la Fórmula 1 fue muy fuerte por todo lo que escuché y vi", expresó Ricciardo, siempre con el buen humor que le caracteriza.

"No creo que necesite ayuda. No sé si estará en los circuitos en las últimas carreras o intervendrá en reuniones", añadió.

Por último, quiso bromear comparando su edad y la de Alonso, no sin antes reconocer que le "emociona" el regreso del piloto: "Me parece emocionante porque no sabía que iba a suceder y ni siquiera lo sospechaba. Sabía que había posibilidades para que volviera, pero no estaba seguro. Es genial para el deporte porque es uno de los grandes nombres y vuelve al equipo con el que ganó sus títulos. Yo estoy deseando luchar contra él. Y también es bueno que un piloto más viejo vuelva, porque los chicos son buenos, pero me hacen sentir viejo a mí".

En la línea de la preparación de Fernando de cara a la próxima temporada, Cyril Abiteboul, jefe de la escudería francesa, no dudó en alabarle: "Alonso no necesita un entrenamiento libre para familiarizarse con la categoría. Veremos si hay alguna oportunidad o si podemos subirle a un coche de 2018. Pero por ahora no hay ningún plan concreto".