Mercedespasa página. Pasa página... antes del parón del verano. Porque ya se han dado cuenta. Porque ya saben que poco arreglo posible hay. Porque son conscientes de lo superior que es el Red Bull. Sí, puede caer alguna victoria. Quién sabe. Pero bien saben que eso para ellos no es bastante. Que ellos lo que quieren es el Mundial.

Y el Mundial en este 2023 va a ser que no. A pesar de la mejora vista desde el GP de Mónaco, que les ha llevado al podio en España y en Canadá, los de la estrella tienen ya su mente en el coche de 2024. En un coche en el que confían pueda ser, por fin, lo que quieren que sea.

Que sea el mejor. O que al menos pueda pelear contra el mejor. Eso es algo que el W14 no puede hacer. No solo contra Red Bull, sino contra un Aston Martin superior. En España no, pero en Canadá, de nuevo, Alonso fue mejor que Hamilton.

"Ya ni pienso en este coche"

En Mercedes ya no tienen otra que reconocer la realidad, y así lo ha hecho James Alisson, su director técnico: "Si te soy sincero, ni pienso ya en este coche. Ya pienso en el siguiente".

"El W14, en cuanto a su desarrollo, ya es historia para nosotros. Sí, seguro que podríamos estar una o dos décimas más cerca de los de arriba, pero para ser realmente competitivos...", insiste en 'AutoMotor und Sport'.

En ese sentido, habla de lo que ha mejorado el coche: "Somos más rápidos en curvas medias y rápidas, pero somos débiles en las lentas. Si no mejoramos todo no vamos a ser competitivos".

"En curva lenta..."

"El coche es más estable en las frenadas, y los neumáticos delanteros no se bloquean tanto al frenar. Eso sí, la parte trasera...", relata Allison.

Y sentencia: "Es complicado de pilotar en curva lenta. No tenemos suficiente tracción".