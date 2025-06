Ayuso marca perfil frente a Feijóo y defiende un modelo de primarias de "un afiliado, un voto" para el PP

En plena cuenta atrás para el Congreso Nacional del PP, Isabel Díaz Ayuso marca perfil frente a Alberto Núñez Feijóo. Así, mientras el presidente del partido se abonaba a la "centralidad" durante la manifestación convocada por los 'populares' en Madrid, la presidenta autonómica optaba por encarnar un discurso mucho más beligerante. Y, a la vez, en una entrevista en 'ABC', se posicionaba sobre el sistema de elección del líder de la formación, abogando por un modelo de "un afiliado, un voto".

"Voy a defender, lo hemos hecho siempre en el PP de Madrid, que sea un Congreso donde un militante tenga un voto y valga lo mismo esté dónde esté. Por coherencia, creo que todos los afiliados deben participar en los congresos y elegir a su presidente. Haré, por tanto, las propuestas necesarias para que se cumple 'un afiliado, un voto' en toda España", sostenía la dirigente autonómica, que precisamente es de las 'populares' que más apoyo tiene de la militancia.

Ya este lunes, la líder del PP madrileño ha vuelto a defender este modelo de primarias y, a la vez, ha restado importancia a la "disparidad de criterios en algunas cuestiones" que se evidenciarán en el congreso, esgrimiendo que los 'populares' no son "una secta". Lo ha hecho en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha defendido que Feijóo "tampoco está de acuerdo con que sea la militancia la que decide un candidato y luego, por compromisarios, este resultado se desluzca".

Un sistema de doble vuelta

El actual sistema de primarias del Partido Popular, implementado en 2017 con Mariano Rajoy, es de doble vuelta: primero votan los afiliados y luego los compromisarios. En virtud de ese sistema de doble vuelta, Pablo Casado se impuso a Soraya Sáenz de Santamaría en 2018 gracias al voto de los compromisarios.

El actual líder del PP aseguró públicamente en mayo que su intención es revisar este sistema. "Creo que hay un nudo gordiano ahí que tenemos que resolver", admitió, reconociendo que "es un poco raro explicar que todos los militantes pueden votar, pero la votación de esos militantes pueda quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios". "Los ponentes de Estatutos supongo que nos darán distintas opciones para resolver ese nudo gordiano y esa cierta contradicción", dijo.

El mes pasado, Feijóo decidió adelantar el Congreso Nacional al primer fin de semana de julio. El último cónclave 'popular' fue en 2022, cuando asumió la presidencia de la formación tras la caída de Casado... a raíz precisamente de su guerra interna con Ayuso. Por entonces, el actual presidente del PP defendía "las primarias a través de compromisarios".

"Creo en las primarias a través de compromisarios, no en las primarias asamblearias. Los militantes eligen a los compromisarios, y estos tienen la responsabilidad de elegir entre los candidatos. No puede ser que cualquiera se presente con 100 avales a presidir el PP", señalaba entonces en 'El Mundo'. Después de eso tuvo lugar el congreso que le aupó a la presidencia, en el que era el único candidato.

Génova evita llevar la contraria a Ayuso

Este lunes, sin embargo, la consigna en el PP era no discrepar con Ayuso sobre si cambiar o no el sistema de elección del líder del partido. En rueda de prensa, el portavoz, Borja Sémper, se ha mostrado muy cauto: "Todavía ni se ha presentado el borrador de ponencia de estatutos, y aunque yo le confieso que tengo mi opinión, voy a esperar también a conocer ese borrador", ha señalado.

Y es que Génova prefiere no llevar la contraria a la presidenta madrileña, que defiende el sistema actual de primarias. En público, barones como Alfonso Fernández Mañueco no se mojan. "Creo que los dos sistemas son igual de legítimos", ha dicho este lunes el presidente de Castilla y León. Sin embargo, la dirección del partido quiere modificar el sistema, como reconoció Feijóo en mayo. "Es bueno siempre revisar los sistemas existentes", ha señalado por su parte la secretaria general, Cuca Gamarra.

Diferentes tonos

Las diferencias van más allá del asunto de las primarias, a menos de un mes para un congreso en el que también se va a decidir el rumbo estratégico del partido. El domingo, en la calle, frente a un Feijóo que no hizo referencia alguna a la "mafia" que daba nombre a la concentración, Ayuso sí que habló de "mafia" y "dictadura".

El líder del PP, por su parte, aseguró que "nadie" le "va a mover de la centralidad". "Una alternativa centrada, moderada", ha dicho este lunes Sémper, que la dirección cree debe proyectar el PP. Ayuso, en cambio, ha cuestionado en 'Antena 3' que "muchas veces se apela a la moderación para que uno no diga lo que opina".

Mañueco, por su parte, sostiene que "un proyecto ilusionante no quiere decir que no se pueda hacer desde la centralidad". "Hay que creer en la libertad pero también hay que apostar por la igualdad", ha defendido el dirigente 'popular', para quien la libertad de la que Ayuso hace bandera no puede ser el único valor en que se apoye el PP.