La llamativa reflexión de Márquez sobre Bagnaia en el GP de Aragón: "No está tan lejos como..."

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia viven realidades prácticamente opuestas en el Mundial de MotoGP. Mientras el español arrasa, el italiano se desespera. Todo cuando hace unos meses, antes de comenzar la temporada, parecía que se iban a disputar el título.

De momento, no solo parece que eso no vaya a ocurrir sino que da la sensación de que Bagnaia va de mal en peor. El turinés no se ha adaptado a la moto y lo dice cada gran premio. Asume que es un fallo o bien suyo o bien de la propia máquina pero es consciente de que algo no va bien.

En términos de resultados, a pesar de estar tercero en el Mundial, está a años luz de Marc. Su única victoria fue en Austin, dónde se cayó Márquez cuando iba primero. Sin embargo, el de Cervera aseguró en los micrófonos de 'laSexta' que no se confía con la situación de Bagnaia: "'Pecco' está más cerca de lo que los resultados dicen".