Tercera jornada de disturbios en Los Ángeles contra las políticas antimigratorias de Trump que amenaza con un despliegue militar mayor

La otra cara El gobernador de California, Gavin Newsom, ya ha exigido formalmente la retirada de tropas de la ciudad, mientras que la alcaldesa Karen Bass considera que el envío de tropas no responde a motivos de seguridad pública, sino a una agenda política.

La comunidad de Los Ángeles se resiste por tercer día consecutivo a doblegar su defensa de los migrantes y la políticas antimigración de Donald Trump, a pesar de las amenazas de la Administración del republicano de realizar más redadas migratorias y la represión ejercida contra las protestas por parte de soldados de la Guardia Nacional.

Y es que durante la jornada de este domingo una multitud volvió a salir a las calles del centro de Los Ángeles para mostrar su rechazo a las redadas masivas a migrantes de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). Durante las protestas más de un centenar de personas han sido arrestados, mientras que la militarización de la ciudad es cada vez mayor.

Las tensiones se intensificaban después de que Trump ordenara el despliegue de hasta 2.000 soldados de la Guardia Nacional en la urbe californiana, con el fin de resguardar el edificio federal de migración en la ciudad. Una orden del presidente de Estados Unidos (EEUU) que se ejecuta amparada en una controvertida disposición federal, que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

En concreto, este domingo los manifestantes se enfrentaron a gritos a unas dos docenas de soldados y centenares de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a los que no dudaron en acusar de traicionar a la comunidad con consignas de "debería darles vergüenza". De hecho, con el objetivo de dispersar la concentración, el LAPD declaró la manifestación como una "asamblea ilegal", generando que los disidentes se tomaran la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico durante varias horas a lo que la policía respondió con el uso gases lacrimógenos.

Amenaza de más redadas

Estos enfrentamientos le sirvieron a Trump para justificar el despliegue de las tropas como algo esencial para restablecer la ley y el orden en la ciudad. De hecho, a través de su red social, aseguró que las protestas desatadas durante este fin de semana solo fortalecían su determinación para seguir deportando, tras calificar a Los Ángeles como una ciudad "invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales". Un mensaje que compartía su vicepresidente, J.D. Vance, y el recién salido de su Administración Elon Musk.

Horas después, mediante el mismo canal el republicano consideró que la situación en Los Ángeles "se ve muy mal" por lo que instó a un despliegue militar mayor. Además, no dudó en ordenar el arresto inmediato de aquellos que lleven el rostro tapado, después de antes mostrase su intención de criminalizar el uso de estas durante las protestas contra su Administración. "A partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras durante las protestas", advirtió Trump, quien se preguntó "qué tiene que esconder esta gente, y por qué".

Las tensiones entre la Administración Trump y el gobierno de California se intensificaron ya durante la mañana cuando Tom Homan, conocido como el 'zar de la frontera', amenazó con arrestar a la alcaldesa de la Los Ángeles, Karen Bass, y a Newsom, "si se exceden" en sus competencias. En una entrevista con NBC, Newsom retó a Homan a arrestarlo. "¡Ven por mí! Eso no me impedirá defender a California", dijo.

El dilema de los demócratas

De esta manera, se hace más evidente el dilema que enfrentan tanto el gobernador como la alcaldesa: por un lado, deben lograr el retiro de las tropas de la Guardia Nacional, garantizar un espacio seguro para que los manifestantes se expresen pacíficamente y apoyar a la comunidad migrante; mientras que por otro, deben contener los actos de vandalismo provocados por una minoría.

De hecho, Newsom ya ha pedido de formalmente a la Casa Blanca la retirada del "despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles". De no hacerlo, ha advertido de que presentará una demanda este lunes. "No teníamos un problema hasta que Trump se involucró. Esta es una grave violación de la soberanía del Estado", afirmó el gobernador. Por su parte, Bass también criticó al Ejecutivo estadounidense, al afirmar que el despliegue de soldados no responde a motivos de seguridad pública, sino a una agenda política.

Cuestiones que más adelante volvió a reiterar mediante una publicación en X en la que ha querido "dejar claro" que los agentes de la ciudad "no necesitaban ayuda" y que "Trump envió tropas de todos modos... para generar caos y violencia", teniendo éxito. Por ello, lamenta que la situación está "desestabilidad" y que ahora es preciso "enviar más fuerzas del orden solo para limpiar el desastre de Trump".

Además, ambos funcionarios demócratas han hecho un llamamiento a que las manifestaciones se realicen de forma pacífico: "No le den a Trump lo que quiere", ha dicho el gobernador al referirse a los actos vandálicos. Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que la ciudad "no necesita ser destrozada" por unos pocos violentos.

Contados actos violentos

Y es que, a pesar que la manifestación de este domingo pasó en relativa calma, un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía de la ciudad obligada a usar la fuerza después de que destruyeran varias patrullas estacionadas en la Autopista 101, así como que incendiaran al menos cinco taxis autónomos que circulaban por la icónica Placita Olvera, el punto de fundación de la ciudad. Vehículos que en todo caso estaban vacíos, por lo que no comprometieron la salud de nadie.

Por otro lado, los pequeños grupos de manifestantes que habían pintado edificios federales de Inmigración y de Los Ángeles, también llegaron a desinflar ruedas de vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Unos hechos que se producían poco después de que agentes de la Policía de Los Ángeles lograran despejar una importante autopista, que fue tomada por los manifestantes para expresar su mensaje de oposición contra las medidas del Gobierno federal.

Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró -en una rueda de prensa- que estaba convencido de que las personas que ejercían actos de violencia no eran las mismas que participaban pacíficamente en las protestas durante el día. "Son personas que van encapuchadas. Algunos los llaman anarquistas, pero son personas que nos encontramos de forma rutinaria", declaró McDonnell.

La tensión promete seguir este lunes para el que se están previstas otras dos manifestaciones. Una contra la prohibición de entrada a extranjeros de 12 países que entra este lunes en vigor, y otra para exigir la liberación del líder sindical David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y Trabajadores de Servicios Unidos Oeste (SEIU-USWW), detenido el viernes pasado cuando respondió a una redada migratoria en un empresa del centro de Los Ángeles.