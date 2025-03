Red Bull replica el dardo de Adrian Newey sobre la inexperiencia en la escudería

Ya aterrizado como ingeniero jefe de Aston Martin, Adrian Newey se pone al mando del desarrollo del coche de 2026 para Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras su marcha de Red Bull, el británico declaró en 'AMuS' que hay una falta de experiencia en la dirección del coche.

Desde el seno de Red Bull ha habido una reacción. El director técnico de los austriacos, Pierre Waché, ha respondido a la opinión de Newey sin querer buscar el enfrentamiento: "Es cierto que tengo mucha menos experiencia que él".

"Él tiene 66 años, y yo 50, 16 años menos de experiencia que él. No puedo hacer comentarios al respecto. No me lo tomo como algo personal, y puede que sea verdad. No cambia nada... pero este tipo de comentarios, a mí no me importan", ha declarado Waché en una entrevista de 'Planet F1'.

El ingeniero francés no entra al trapo en la crítica de Newey a las decisiones tomadas del equipo y se focaliza: "Mi trabajo es asegurarme de que, en una competición de ingeniería, me afecte más el hecho de que no seamos lo suficientemente buenos y perdamos, que un comentario personal sobre mí mismo".

Waché asegura que pese a perder la corona de constructores fue un año de mucho aprendizaje: "Cuando estábamos en 2023, aprendimos menos que el año pasado... creo que fue muy beneficioso, y es con lo que más disfruto. Solucionar un problema es nuestro trabajo".

El descenso de las prestaciones del monoplaza de 2024, tampoco fue excusa para que Max Verstappen revalidara su cuarto campeonato.