Siete meses después de que finalizase la pasada temporada de Fórmula 1, aún sigue coleando la polémica final del Gran Premio de Abu Dabi.

Tras el accidente de Nicholas Latifi, Max Verstappen y Lewis Hamilton se disputaron el Mundial a una vuelta, saldándose la 'batalla' con victoria para el neerlandés.

Mercedes, como es normal, protestó por activa y por pasiva contra las decisiones de Dirección de Carrera, por lo que la FIA abrió una investigación que se saldó sin cambios, pero sí se reflejaron errores de Michael Masi que le costaron el puesto.

"Llamó al coche de seguridad para que volviera al Pit-Lane sin que hubiera completado una vuelta extra, como obliga el reglamento deportivo de la Fórmula 1", reza parte del sumario FIA analizando los errores de Masi.

Pues bien, ahora Red Bull ha vuelto a la carga para analizar el "error" del australiano, aunque no se refiere al del pit-lane.

El jefe de los de las bebidas energéticas, Christian Horner, ha señalado que se equivocó al no dejar que todos los doblados se desdoblasen.

"Cometió un error: no permitió a todos los coches doblados desdoblarse. Creo que hubo tres coches que se quedaron en la parte de atrás de la parrilla y no pudieron desdoblarse. Ese fue el único error que cometió", ha explicado en declaraciones a 'The Cambridge Union'.

Eso sí, Horner lamenta el escarnio público hacia Masi: "Creo que fue tremendamente duro para él que le 'colgasen', sobre todo en público, y luego el troleo que tuvo y el abuso online sin tener el apoyo de la Federación".

A su vez, el austriaco ha señalado que muchas decisiones del exdirector afectaron a Red Bull y no solo a Mercedes.

"Hubo muchas decisiones que tomó el año pasado que sentimos que eran en contra de nosotros, ya fueran las banderas amarillas de la clasificación de Catar o el incidente de Silverstone con Lewis, pero siento que debería haber tenido más apoyo tras ese campeonato porque estaba en una situación increíblemente difícil", ha zanjado.