Aún con la duda de cara a 2022 sobre si Lewis Hamilton correrá finalmente con Mercedes, la victoria de Max Verstappen en Abu Dabi podría haber abierto una nueva era en Fórmula 1.

Con un dominio aplastante en la época híbrida del 'Gran Circo', el heptacampeón cedió el título en la última vuelta ante el neerlandés, que se llevó la corona previa al cambio de reglamento.

Con vistas al cambio normativo de 2022, pero también de cara al 2026, el 'Gran Circo' irá evolucionando e iconos como Hamilton, Fernando Alonso o el ya retirado Kimi Raikkonen, darán un paso al lado dejando su sitio a las nuevas generaciones.

En una entrevista en 'World Is One News', Christian Horner, jefe de Red Bull, ha ensalzado, como no, a Verstappen: "Su hambre, su determinación, su habilidad natural, el hecho de que nunca se rinda. Es un luchador, nunca dejará pasar ninguna oportunidad, y eso es lo que le distingue como un piloto emocionante, un gran piloto".

"Sabes que, si tienes a Max detrás de ti, va a intentarlo. Creo que por eso tiene tantos seguidores en Fórmula 1, y vemos que siguen creciendo", ha añadido.

Seguidamente, el líder del equipo de las bebidas energéticas ha destacado la gran camada de pilotos jóvenes que vienen apretando: "Creo que la Fórmula 1 está en buena forma ahora mismo, porque hay muchos pilotos jóvenes emocionantes".

"Max, por supuesto, sólo tiene 24 años, pero tiene a toda una generación a su alrededor, como Charles Leclerc, George Russell en el Mercedes este año, tienes a Lando Norris que parece interesante, Carlos Sainz...", explica.

"Hay muchos pilotos que tiene una edad similar y van a estar ahí durante los 10 próximos años. Me parece que eso es genial para el deporte, para la competición y va a ser emocionante ver cómo se desarrolla", zanja.

Cabe destacar que en 2023 finalizan contrato pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly, por lo que podría haber un baile de asientos determinante para el futuro.