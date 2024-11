A falta de tres Grandes Premios para que la temporada de Fórmula 1 y el periplo de Lewis Hamilton terminen, el heptcampeón marcha séptimo en el campeonato a dos puntos de su compañero, George Russell.

El fichaje del británico por Ferrari se anunció antes de que empezara el presente Mundial, y su rendimiento desde entonces deja muchas dudas.

Tanto es así que Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula 1, duda de que en Maranello estén contentos con la decisión que tomaron a principios de año.

"Para John Elkann, fue una cuestión de ego. Pensó que había captado al mejor tipo que el mundo había visto jamás. Cuando lo fichó no había nada que indicara que se equivocaba en esa valoración. Que siga estando contento con ello es otra historia. Sólo el tiempo lo dirá", ha explicado en declaraciones a 'Daily Mail'.

De hecho, el británico sugiere a su compatriota que si no se ve en condiciones, que se retire: "Si Lewis se está desvaneciendo, cosa que no me gusta ver, debería marcharse y dedicarse a otra cosa, y hacer un buen trabajo en ello".

Y es que, al contrario de lo que muchos piensan, Ecclestone no cree que Ferrari vaya a recibir a Hamilton con la alfombra roja.

"No creo que sea fácil para Lewis. Sobre todo en ese equipo. Apoyarán a Charles Leclerc. Es rápido y ha crecido allí. No le dejarán por nadie", ha zanjado.