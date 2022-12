Esteban Ocon es una persona optimista con el futuro de Alpine. El desarrollo del coche durante 2022 ha sido positivo, tanto, que el francés ve a la escudería peleando con los líderes en 2023.

"Creo que podemos luchar contra los líderes. Vamos por el camino correcto y es el paso más duro. Entre el quinto y el cuarto está todo muy igualado, pero entre el cuarto y el tercero hay una brecha mucho más grande y no voy a decir que sea sencilla de reducir desde el primer momento", declaró a 'RacingNews365'.

Para mostrar esta confianza en Alpine, Ocon se fija en el desarrollo del monoplaza durante esta temporada: "Con nuestro desarrollo durante este año, si seguimos en esta línea durante el invierno, 2023 puede ser muy prometedor. En algún momento los equipos grandes no van a encontrar más ideas y llegaremos a su altura. Somos los próximos en la fila y por ende, los próximos que deberíamos entrar en la lucha".

Además, el francés ha resaltado que su rendimiento de esta temporada ha sido el mejor desde que está en la escudería de Enstone: "Estamos en un buen momento y confío en que sigamos este camino de mejoras. Desde el punto de vista personal, creo que he dado un paso hacia delante en varios aspectos. He sido capaz de sacar el máximo del coche más veces que el año pasado. He identificado más cosas desde el simular y solo he necesitado cuatro o cinco carreras para poner el coche a punto".