'El Plan' ha dado paso a 'La Misión'. 'La Misión' de ganar un nuevo Mundial de Fórmula 1. De volver a celebrar. Del regreso al éxito. Eso es lo que Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja. Lo que le tiene con la mirada de un 'rookie' que acaba de llegar a la F1. Que ha hecho que, en su primer día de verde con Aston Martin, apenas pudiera dejar de sonreír. La esperanza está ahí.

Y la motivación también, porque el propio Alonso ha reconocido estar "muy motivado" en el vídeo de apenas un minuto de duración que la marca británica, que el equipo de Fórmula 1, ha compartido en sus respectivas redes sociales oficiales. Ahora queda por ver si tanto una cosa como la otra, si tanto la esperanza como su motivación, terminan con el tan ansiado éxito.

Terminan teniendo hechos y no solo palabras o ideas que se pierden con el paso del tiempo. Porque no olvidemos que Aston Martin no tuvo el 2022 soñado a pesar de ir de menos a más... pero tampoco olvidemos que no sería la primera vez ni la última que tan solo se necesita tiempo para dar forma al proyecto. Para dar con la tecla y con el camino que lleve a Alonso a la meta del Mundial.

Un plan a cinco años

Eso es lo que tienen claro en Aston Martin. Su plan, a cinco años, afronta su tercer curso en un desafío constante que ha tenido en el 'porpoising' de este pasado año una de sus mayores trabas y debilidades. Es clave lo que suceda en 2023, con un coche que desde la zona noble de la escudería han dicho que prácticamente va a ser nuevo. Que no será una evolución sino una revolución.

Hubo esbozos de lo que son capaces de hacer conforme pasaba el curso. A medida que las carreras se sucedían, los británicos dieron con sus debilidades para solucionarlas y para poner coto a sus problemas. El mayor debe que tienen está, sobre todo, en su ritmo en tanda corta y en clasificación.

(Getty Images)

En cuanto a la fiabilidad en cuanto a tanda larga, saben que funciona. Ahí es donde más destaca Alonso, un martillo en carrera que prácticamente clava las vueltas. ¿La fiabilidad? No, el Aston Martin no fue un Alpine en verde. El coche es una roca... salvo por los toques y accidentes.

Los gastos no van a ser un problema

Aston Martin tiene claro que el dinero no va a suponer un drama. Están invirtiendo una enorme cantidad de dinero en el proyecto, con una idea clara de tener lo mejor de lo mejor y de con ello llegar a ser campeones del mundo. En ese gasto están sus nuevas instalaciones, en las que ponen gran parte de su confianza.

Porque quieren estar a la vanguardia de la Fórmula 1. Van a tener un nuevo túnel de viento, y un nuevo simulador. Porque si algo tiene claro Lawrence Stroll es que quiere el Mundial.

Fichajes y grandes nombres

Y para ello han mirado al resto de equipos. O, más bien, al personal del resto de equipos. De los importantes. En especial, de Red Bull. Mucho se dijo sobre si el Aston Martin era un 'Red Bull verde', para después ir añadiendo ciertas piezas como un alerón trasero del que otros estaban más que pendientes.

En cuanto a nombres, destaca Dan Fallows. El ingeniero viene de Red Bull, donde fue líder del departamento de aerodinámica desde 2006 siendo una de las piezas clave del equipo que se hizo con cuatro títulos del mundo. Llegó a Aston Martin en 2022.

Además, Eric Blandin, jefe de aerodinámica de Mercedes. Sí, se han hecho con dos destacados miembros de los dos mejores equipos de los últimos diez años de la Fórmula 1.

... y Fernando Alonso

Evidentemente, otro de los grandes motivos que tienen en Aston Martin para soñar despiertos es el propio Fernando Alonso. El asturiano está, como él ha dicho, "muy motivado", y Flavio Briatore le ve en mejor estado de forma que cuando estaba en el equipo Renault. Eso son palabras mayores.

(Getty Images)

Porque fue ahí cuando ganó sus dos Mundiales de F1, y porque en ese momento estaba en esa edad que parece perfecta, para muchos, a la hora de subirse a un monoplaza y medir tus opciones al título. Ahora tiene 41, y sin duda Briatore puede estar en lo cierto viendo su espectacular estado físico.

Además, viene de experiencias de fuera de la Fórmula 1, como son el WEC y el Dakar, y se sabe todos los trucos cuando se trata de ponerse el mono y subirse al coche. Viendo sus ojos en el vídeo de Aston Martin conserva también intactas las ganas y la ilusión.

Y de nuevo, Alonso

Doble razón en favor de Fernando Alonso. El asturiano, pudiendo esperar a Alpine, se decantó por fichar por Aston Martin tras una reunión que no fue excesivamente larga en la que ya quedó prendado por el proyecto que por delante tenía. "Lo tuvo claro. No tuvimos ni que convencerle. Él tiene sus contactos por todas partes", afirma Mike Krack, el jefazo del equipo.

"No usamos grandes frases... pero no somos un equipo que sólo hable de ganar. Nosotros no hacemos eso", insiste.

De motor, Mercedes

Ya para terminar, la capacidad de la unidad de potencia alemana está fuera de toda duda viendo cómo han trabajado en estos años con sus coches, dando seis Mundiales a Hamilton y otro a Rosberg. Mercedes ha apostado por la calma en 2022, teniendo más presente la fiabilidad, pero al final de temporada ya se vio el poder que tienen en cuanto a potencia.

Así pues, razones para soñar hay. Muchas además. Ahora está por ver si las palabras es transforman en hechos y si el Aston Martin, que se presenta el 13 de febrero a las 20:00 hora peninsular de España, está en el camino para ganar.