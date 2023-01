Año nuevo, vida nueva para Fernando Alonso. Pensando en verde y dejando atrás el oscuro pasado en azul, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ya se encuentra inmerso en el trabajo del apasionante proyecto de Aston Martin.

Tras sus vacaciones, el asturiano voló hacia Silverstone para conocer de primera mano a la gente de la fábrica y comenzar con la puesta a punto de la temporada.

A modo de resumen de su primer día, Aston Martin ha publicado un vídeo en el que se ve a un Alonso escoltado por Pedro de la Rosa conociendo su nuevo lugar de trabajo.

Tal y como ha informado el propio equipo, "conoció al equipo, pasó tiempo en el simulador y se adaptó al asiento".

"Ví mucha energía en todo el mundo, mucha motivación", explica Alonso en el citado vídeo.

First day in green. 💚

Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ - meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho