A diferencia de lo que pudiera ocurrir en Alpine, donde el propio Fernando Alonso aseguró que le mirarían el pasaporte cada año, en Aston Martin nadie duda del potencial del asturiano.

De hecho, al preguntarle por cuál sería la posición real de Fernando en esta parrilla, Mike Krack, jefe de la escudería de Silverstone, no tiene ninguna duda.

"En un coche idéntico al de todos los demás, en primera fila", ha señalado en declaraciones a 'As'. El 'team manager' valora sobre todo, y en comparación con Sebastian Vettel, el "hambre" de Alonso.

"'Seb' es un tetracampeón del mundo. Pero es una persona diferente, ha tomado la decisión de parar cuando Fernando ha tomado la decisión de continuar durante más tiempo, eso cambia la motivación del equipo. Hay dinámicas en el equipo que se mueven en torno a eso. Estamos agradecidos por lo que Sebastian ha traído, llevó a la escudería a un nivel diferente; pero la combinación de la inversión que hay detrás y el hambre de Fernando nos harán progresar aún más", ha explicado.

Sobre el asturiano, desde Aston Martin saben la importancia de ser sinceros con él: "No espero ningún problema con Fernando mientras le demos un coche rápido y seamos transparentes".

"Si tienes a alguien con este nivel de motivación, ya lo hemos visto con Valentino Rossi. Si la motivación está ahí, más la dedicación, la preparación física y mental, su talento y su experiencia, yo no creo que le quede poco tiempo", ha añadido.

Pero, ¿qué tiene el AM23 que no tenía el AMR22?, ¿por qué hay que creer?: "El mismo coche, no. El mismo equipo, sí. Todas las escuderías de F1 están en un nivel muy alto. En 2022 había sobrepeso en los coches, había diferentes conceptos de aerodinámica. Después de un año con estas reglas será más fácil tomar una dirección adecuada. Aunque no todos serán capaces de hacer el mismo progreso".