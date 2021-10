"Mentalmente soy más fuerte que nunca". Ese es el aviso que Lewis Hamilton le ha hecho a sus rivales... pero el motivo de esta fortaleza nada tiene que ver con la Fórmula 1.

"Pienso que llevo siendo fuerte mentalmente desde hace mucho tiempo de todos modos, pero creo que ahora se ha solidificado incluso más. Tampoco me distraigo por todas las cosas que pasan aquí, llego y hago lo que me gusta hacer y eso es positivo", ha dicho el siete veces campeón del mundo en 'Sky Sports F1'.

Afirma Hamilton que este 2021 está siendo "el año más duro": "Esperaba que fuera una montaña rusa. Ha sido impresionante. Está siendo el año más duro en muchos niveles, pero hay muchas cosas positivas que sacar y realmente lo estoy disfrutando, incluso en los días más difíciles".

"Este año me alimento de esta energía de hacer un trabajo positivo. Me di cuenta de eso el año pasado y fue una parte del año pasado. Conseguir un podio para dar a Breonna voz fue una súper motivación para mí. Ahora me motiva el trabajo que hago entre bastidores, lo disfruto", expresa el rival de Max Verstappen por el campeonato.

"¿Me ayudará a correr? Creo que sí. Es como mi motivación nueva y siento que me da más longevidad porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Siento que también es mi propósito real en la vida. Correr no es un propósito, es algo que haces", dice Hamilton.

El siete veces campeón del mundo también apunta que ha dudado de sí mismo: "Ha habido momentos en los que pienso que no sé si puedo seguir o en los que quizás pienso en si hay algo más que quiero hacer".

"Lo que hará que esté orgulloso cuando deje este paddock es ver realmente este viaje en el que se toma acción, ver a más mujeres aquí, ver a más gente de color aquí, ver que eso se refleja en el mundo exterior y ver que sigue progresando", ha finalizado.