A Kimi Raikkonen, el hombre de hielo, le da todo igual. Este miércoles anunció que a final de año dejaría su exitosa carrera de Fórmula 1... y preguntado sobre cómo cree que los fans le recordarán, él demuestra que no le importa.

En una entrevista a 'Motorsport' ha afirmado que lo único que quiere es "vivir tranquilo": "Tal vez no me recuerden, así podré vivir mi vida muy tranquilo".

"No me importa mucho que piensen lo que hice o lo que dije, y no quiero que se acuerden de mí por esto o por lo otro. No me importa si recuerdan lo bueno o lo malo", ha detallado el de Alfa Romeo.

"Lo principal para mí es vivir mi vida, porque esa es la única forma en que puedes disfrutar y sacar lo mejor de ti si es que llegas a ser foco de atención en la vida que tenemos", dice el que fuera campeón del mundo con Ferrari en el año 2007.

"Para mí ha sido fácil ser así, pero me llevó varios años de duro trabajo llegar a este punto. Tuve que luchar contra quienes trataban de decirme lo que tenía que hacer. Hubo quienes trataron de cambiarme antes de que se dieran por vencidos de querer llevarme a su manera. Después de un montón de años empezó a funcionar y pudo volver a ser más o menos lo que quiero", ha finalizado.

21 Grandes Premios ganados, 18 pole positions y 103 podios, dos subcampeonatos. Y, por supuesto, el título de 2007. Uno de los pilotos más importantes de las últimas décadas en la F1.