La radio de Piastri pidiendo adelantar a Norris que pudo negarle la victoria a McLaren en Suzuka

Max Verstappen ha dominado el Gran Premio de Japón imponiéndose a los todopoderosos McLaren. El cuatro veces campeón del mundo ha firmado un fin de semana inmaculada consiguiendo su primera victoria del curso y dando un serio golpe en la mesa.

El neerlandés no ha tenido muchos problemas para llevarse la victoria a pesar de tener un coche muy inferior al de los que han quedado justo detrás de él, los McLaren. La escudería británica no ha podido con Max y, de hecho, parece no haber aprovechado sus oportunidades durante la carrera.

En las últimas vueltas, Verstappen lideraba, le seguía Norris y por detrás rodaba Piastri. El australiano empezó a mostrar un ritmo más competitivo que el de su compañero de equipo, que no conseguía alcanzar a Max. Lo lógico en esa situación hubiera sido que, desde la propia escudería, dieran la orden de intercambiar posiciones entre los 'papaya' para que Oscar, más que veloz que Lando, intentara adelantar a Verstappen.

A falta de nueve vueltas, Piastri avisó por radio: "Si Lando sigue ahorrado, creo que debería tirar pronto. Yo creo que tengo ritmo para ir a por Max". La contestación de su ingeniero: "Tienes el mismo ritmo de Lando".

Oscar volvió a insistir: "Como dije, tengo ritmo para alcanzar a Verstappen". La petición del australiano no recibió mucha atención por parte de su escudería. Esta decisión se iba poniendo aún más en duda a medida que Verstappen se iba alejando de los McLaren ante la mirada de un Piastri que nada puedo hacer porque entre él y el neerlandés, estaba su compañero de equipo.

El de Melbourne dio la sensación que podría haber puesto en aprietos a Max pero la escudería 'papaya' decidió no arriesgar y eso puede haber sido la clave de que se les haya escapado la victoria en Suzuka.