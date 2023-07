El inicio de temporada 2023 ha permitido a la afición ver auténticos espectáculos en los que han coincidido en el podio los tres grandes nombres de las últimas décadas en la Fórmula 1: Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El dominio de Verstappen y Red Bull es incontestable. Pero, aún así, Max está intratable, no comete errores y es rápido en todas las situaciones. Hamilton, por su parte, está sacando el máximo partido posible a su Mercedes logrando varios podios.

Fernando Alonso y Aston Martin, sin embargo, están revolucionado el mundo del 'Gran Circo'. Las evoluciones de la escudería británica parecen funcionar y el asturiano vuelve a ser tan competitivo o más que en su época dorada.

Por todo ello, a través de una entrevista en la 'CNN', el español no ha dudado a la hora de responder a la pregunta sobre quién es mejor piloto de F1: Hamilton, Verstappen o Fernando Alonso.

"Todos vamos a decir lo mismo, pero respeto mucho a los dos. Max este año está en otro nivel, no comete ningún error, va siempre al máximo. El Red Bull es el mejor coche y él no comete errores. No se ven debilidades en su conducción", comenta Fernando sobre el neerlandés.

Sobre el siete veces campeón del mundo, el ovetense asegura que no puede decir "nada que no sepamos de Hamilton, ha estado sobresaliente en los últimos 15 años en la Fórmula 1".

No obstante, pese a que el respeto entre los tres pilotos es máximo, Alonso tiene claro que en la Fórmula 1 hay que tener cierta autoconfianza para poder hacerse un nombre: "Siempre tenemos mucha confianza y siempre tenemos que elegirnos a nosotros mismos por encima del resto".