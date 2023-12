A Jos Verstappen se le conoce principalmente por su papel como mentor de Max. El padre del tricampeón un día fue piloto de Fórmula 1, pero no obtuvo el éxito del neerlandés, que ya es tricampeón del mundo.

Disputó 107 grandes premios de F1, logró dos podios y sumó 17 puntos en toda su carrera, pero su gran triunfo fue curtir a Max.

En declaraciones a 'Dazn', ambos han recordado esos primeros pasos del piloto de Red Bull en el mundo del karting.

"Recuerdo a mi padre en el circuito de karting diciéndome: '¡Vamos, vamos!'. Casi saltaba a la pista para hacer que fuera más rápido. Nunca olvidaré esa imagen", recuerda Max.

Jos, por ello, hace propio el éxito de su hijo: "Estamos juntos en este sueño. Cuando era pequeño, trabajamos muy duro en el karting".

Y Max así se lo reconoce: "Sin él, no estaría aquí ahora mismo. La forma en la que me preparó desde pequeño... Hay mucha gente que piensa que fue muy duro conmigo, pero yo necesitaba eso. Así era mi personalidad y necesitaba ese tipo de trabajo".

Eso sí, el padre tuvo que exprimir al máximo a su hijo: "Íbamos al circuito y en invierno hacía mucho frío. Yo arrancaba la furgoneta para que se calentara y luego daba 10 vueltos y decía que tenía mucho frío. Le dejaba volver a calentarse y tres minutos después le hacía volver a salir".

"Se seguía quejando del frío, pero no me importaba. Y tuvo buenos resultados porque lo que pretendía es que no se rindiera", relata Jos, que ahora ve cómo su hijo comanda con puño de hierro en Fórmula 1.