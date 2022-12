Desde que Fernando Alonso fichara por Aston Martin las especulaciones sobre el rendimiento del coche han sido miles. Desde el pesimismo total de algunos por firmar entonces por el penúltimo equipo a los que están convencidos de que ese es un proyecto ganador.

Pero para ganar el camino es largo, muy largo. En la Fórmula 1 no se saltan posiciones en la parrilla de la noche a la mañana. Aston Martin trabaja a destajo para ello. Una inversión millonaria, una nueva fábrica con túnel de viento y la incorporación de importantes nombres del paddock.

Alonso, en declaraciones que recoge 'Motorsport', ha afirmado que el equipo debe cambiar cosas en muchos ámbitos: "Un poco en todas partes. Se compone de la suma de muchas pequeñas ventajas".

"Por lo que ha estado en el mercado, Aston Martin es uno de los equipos que puede lograr este objetivo en dos o tres años", comenta el bicampeón del Gran Circo.

Es consciente de que el gran salto de Aston Martin debe llegar cuanto antes, porque a sus 41 años no le quedan demasiados al más alto nivel: "Por supuesto, me gustaría tener un coche con el que pueda competir por el título. Pero no hay lugar para mí allí".

La relación entre Alonso y Aston Martin podría alargarse más allá de las pistas. La escudería ya lo ha comentado en varias ocasiones y ahora ha sido el español: "Si no funciona como piloto, entonces tal vez en un papel fuera del coche".

"Si luego nos convertimos en campeones del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que ayudé a construirlo. Estoy feliz de comenzar un nuevo proyecto y hacerlo exitoso lo antes posible", ha sentenciado el asturiano.