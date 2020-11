La Fórmula 1 viaja hasta el Golfo Pérsico para correr las últimas tres carreras de la temporada, dos en Baréin y la tercera en Abu Dabi. Aunque ya se conoce al ganador del campeonato, aún quedan muchas cosas por decidir: subcampeonato, Mundial de Constructores y mercado de fichajes.

Tanto Hamilton como Mercedes se coronaron con su séptimo título, el británico con el del undial y la escudería alemana con el de constructores, pero por detrás de ellos quedan muchos equipos jugándose su posición.

Es el caso de Racing Point, McLaren y Renault, incluso de Ferrari también, quienes tras sus resultados en Turquía se han acercado a la lucha y podrían aprovechar cualquier error de sus rivales. Estas cuatro escuderías se están jugando la tercera posición en el Mundial de Constructores con apenas 24 puntos de diferencia entre ellas. Mercedes ya logró asegurarse el primer puesto tras el GP de Imola y Red Bull es segundo con 240 puntos.

Gracias al podio de Checo Pérez en Turquía, el 'Mercedes rosa' se colocaba tercero con 154 puntos seguido por McLaren con 149. Renault pedía el liderato y acababa quinto con 136 puntos y con Ferrari acechando con 130.

Carlos Sainz confía en poder luchar hasta el final, en Woking no piensan rendirse. "Queremos sumar tantos puntos como sea posible y lucharemos hasta la bandera a cuadros en Abu Dabi. Pero primero tenemos dos rondas en Bahréin, por lo que será un final intenso de temporada. No es una tarea fácil, después de un calendario tan comprimido este año, pero como equipo estamos preparados y listos para competir. Bahréin es una pista en la que siempre he disfrutado y estoy deseando competir con los dos diseños de pista", ha indicado Sainz en unas declaraciones facilitadas por McLaren.

Renault por su parte confía en que Ricciardo pueda lograr un tercer podio y así volver a recuperar la tercera posición en la que llegaron a Turquía.

Racing Point tiene una clara ventaja por la competitividad de su monoplaza, pero sus pilotos no han sido regulares durante toda la temporada.

Ferrari es el que más lejos está pero ha ido mejorando su potencia en las últimas carreras y si continúa en esta progresión ascendente podría dar la sorpresa.

El mundial de pilotos

Lewis Hamilton se proclamó en Turquía campeón del mundo igualando así los siete títulos de Michael Schumacher y todo apunta a que Bottas conseguirá el subcampeonato, pero no hay nada asegurado.

El finlandés tienen 197 puntos frente a los 170 de Max Vertappen, pero aún quedan 78 en juego, por lo que aún puede luchar, aunque si el piloto de Mercedes evita abandonos o acabar fuera de los puntos, es difícil que cambien las cosas.

Verstappen siempre se crece con malas condiciones en pista, con lluvia y frío, por lo que cree que su única oportunidad para volver a ganar era en Turquía y ahora será más difícil. "Todo el equipo se fue de Turquía decepcionado porque todos queremos ganar. No creo que vayamos a ver este tipo de condiciones en pista otra vez, probablemente las próximas carreras sean más normales", señaló el piloto para 'GP Fans'.

El líder de la zona media es Sergio Pérez en cuarta posición con 100 puntos, pero le siguen muy de cerca Leclerc con 97 y Ricciardo con 96. Los dos pilotos de McLaren se descolgaron por los problemas que tuvieron al inicio de la temporada, pero cualquier error de los demás les puede servir para subir posiciones. Carlos Sainz es séptimo con 75 puntos por delante de Norris con 74.

Fichajes para 2021

En cuanto al futuro de las escuderías, todavía quedan cinco asientos por decidirse. En Mercedes todavía no han renovado a Hamilton y todo apunta a que esperaran al final de la temporada para hacer pública su renovación, y aunque el británico creara el caos tras decir que no sabía si estaría en 2021, luego calmó los ánimos asegurando que quiere continuar con las 'flechas plateadas'.

En Red Bull, Verstappen todavía no tiene compañero, el futuro de Albon se decidirá en las tres últimas carreras en las que necesita lograr buenos resultados para poder mantener su asiento, sino Nico Hülkenberg o Sergio Pérez podrían ocupar su lugar.

Quien tampoco tiene aún compañero es Vettel en Alpha Tauri, aunque todo apunta a que el japonés Tsunoda se hará con el asiento.

Finalmente Haas no ha querido revelar a ninguno de sus dos nuevos pilotos, equipo en el que Mick Schumacher podría debutar en el 'Gran Circo'.