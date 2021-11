El Mundial 2021 de Fórmula 1 nos está dejando un enfrentamiento de poder a poder que pasará a la historia del 'Gran Circo': el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton contra el aspirante -que no novato-, Max Verstappen.

El neerlandés lidera actualmente la clasificación a 12 puntos del británico con cinco carreras aún por disputarse. Tras los accidentes ocurridos en Silverstone y Monza, muchos creen que la carrera final en Abu Dabi puede acabar con ambos pilotos fuera de combate... de manera intencionada.

De hecho, Toto Wolff, jefe de Mercedes, no descarta otro accidente entre ambos: "En el pasado asistimos dos veces a una dinámica así entre Ayrton Senna y Alain Prost, y también entre Michael Schumacher y Jacques Villeneuve. Yo no daré nunca a uno de mis pilotos orden de que se toque con otro para eliminarlo... pero si se llega a la última carrera con esta tensión, con el título en juego, no puedo excluir que se toquen".

"No es una cosa que pueda controlarse. Basta ver lo que sucedió en Monza: Max sabía que Lewis era más rápido y que le adelantaría, así que la mejor forma de evitarlo era un toque", ha añadido el austriaco.

Wolff se ha referido al recordado choque entre los McLaren-Honda de Alain Prost y Ayrton Senna durante el Gran Premio de Japón de 1989.

Separados por una diferencia mínima de puntos, los dos campeones llegaron a Suzuka para disputar la penúltima carrera del Mundial. Prost lideraba la clasificación, pero Senna fue más rápido en el trazado japonés.

Enfilando la etapa final del GP, los dos pilotos se encontraron en pista en plena pelea por el liderato en Japón. Senna se lanzó a adelantar a Prost, pero el francés le cerro la puerta y ambos colisionaron.

El tetracampeón galo optó por abandonar el monoplaza, pero el brasileño instó a los comisarios para que le empujasen y terminó ganando finalmente la carrera, aunque la corona acabó siendo para el francés.

En declaraciones a 'F1 Racing', Prost aseguró que ninguno tuvo la culpa: "No hubo culpa, conozco a mucha gente, quizás no lo entienden. Depende de si son fans de Ayrton o míos, pero durante esta carrera, tenía las cosas bajo control, realmente las tenía. Antes de la carrera le dije a Ron Dennis y a Ayrton que si me encuentro en una situación en la que tengo que hacerlo, voy a abrir la puerta, porque lo he hecho muchas veces ya en 1988 y 1989".

Alain tiene claro que no se equivocó al cerrar a Ayrton ya que "quería ser campeón del mundo": "Ayrton fue mucho más rápido en clasificación, lo que no fue un problema. Era mucho más veloz en los entrenamientos y tenía la carrera bajo control. Cuando pasó por la chicane realmente vino muy rápido. En ese instante, si le hubiera abierto la puerta, no habría podido hacer la chicane y esa no era una posibilidad para mí si quería ser campeón del mundo, así que no hubo culpa, lo intentó y no puse el coche lo suficientemente delante de él".

"De hecho, me sorprendió la velocidad con la que vino, así que obviamente nos tocamos. No fue un gran impacto pero creo que es muy importante decir esto: la gente aún dice que Senna no fue campeón del mundo por ese momento, pero si observas los resultados, también tenía que haber ganado el GP de Australia para ser campeón, así que incluso con esta victoria, no habría marcado ninguna diferencia en el Mundial", añadió Prost.

México será la primera de las últimas cinco citas del calendario de la presente temporada de Fórmula 1. Después, Brasil, Catar, Arabia Saudí y Abu Dabi dirimirán un final que se presenta apasionante. Como dice Wolff, muchos prevén un choque entre Max y Lewis... ¿pero cuándo?