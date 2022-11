Las primeras sensaciones de Fernando Alonso en Aston Martin no han podido ser mejores. Rodó este martes por primera vez con su nuevo coche verde, aunque un coche que nada tendrá que ver con el de la temporada. Eso esperan al menos en la escudería, que quieren subir su rendimiento.

Pedro de la Rosa, el nuevo asesor de Aston Martin, ha analizado cómo fueron las primeras vueltas del asturiano. Un total de 97 en el test de Abu Dabi. "Lo más importante es que pudo probar los neumáticos Pirelli 2023 que era el objetivo principal. Además comenzó a trabajar con los ingenieros todo lo que ha heredado del coche de Sebastian Vettel", dijo.

"Empezó a conocerlos ya de cara a los tres días de pretemporada en Bahréin. Es vital que todo lo que puedas hacer cuanto antes con el equipo lo hagas lo más rápido posible", explicó de la Rosa.

Sí probó Alonso la dirección asistida que llevará el Aston Martin a partir del invierno: "Fernando pudo probar el coche, pero es algo que no tan esencial, ya que el AMR23 será bastante diferente. Y probó también la que será la dirección asistida del año que viene".

"Esto es importante porque si llegas a marzo y no estás cómodo con el nivel de asistencia o la geometría de las suspensiones delanteras es un problema porque no vas a tener tiempo para cambiar. Este tipo de modificación se tarda muchos meses en hacer y no quería plantarse en el arranque del año que viene y encontrarse con algo que no le gustase", ha indicado.

Será el bicampeón de la F1 el que tenga la última palabra para esa dirección: "En suma, la meta de este test era probar los neumáticos y la dirección asistida y a partir de ahí decidir qué quiere para el coche nuevo".

"Me voy de aquí con una sensación positiva. A Fernando se le veía satisfecho. No iba del todo cómodo dentro del habitáculo. Obviamente, el asiento suyo no es el de fibra de carbono que le toca, pero esto se hará en los próximos meses", sentenció el asesor del equipo británico.