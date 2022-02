Ni Red Bull ni Haas ni Williams han hecho oficial la fecha de presentación de su coche C40. Sí lo ha hecho Alfa Romeo, aunque su decisión ha sorprendido mucho. Porque el equipo ha retrasado el acto para conocer su coche.

No será hasta el domingo 27 de febrero, es decir, después de los test que se celebrarán en el circuito de Barcelona-Catalunya entre los días 23 y 25 de febrero.

Alfa Romeo presenta novedades para este 2022 a nivel institucional. En primer lugar, el cambio de nombre: de Alfa Romeo Racing a Alfa Romeo F1 Team.

En segundo lugar, y más importante, el cambio de pilotos. Porque ni Kimi Raikkonen ni Antonio Giovinazzi seguirán este curso. Sí lo hará como piloto probador Robert Kubica.

Los dos nuevos pilotos son una mezcla perfecta entre veteranía y juventud: Valtteri Bottas, que procede de Mercedes; y el novato Guanyu Zhou, piloto de la escuela Renault.

Los elogios de Alonso y Ocon

Precisamente desde el grupo Renault han llegado muchos elogios para el joven piloto chino. Tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon han celebrado que Zhou llegue a la F1.

El joven piloto tendrá muchos ojos puestos en él. Porque con su llegada, también lo hacen a la Fórmula 1 varios patrocinadores chinos que dejarán una buena cantidad de dinero en la competición.

