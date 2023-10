Los problemas llegan incluso a los equipos más exitosos. Y es que, si bien es cierto que desde fuera el equipo Red Bull parece un equipo armonioso y unido, la realidad es bien distinta.

Los austriacos han ganado ambos campeonatos con más de cinco carreras de margen, han conseguido un nuevo récord de victorias consecutivas, tanto de equipo como de piloto con Max Verstappen, y se postulan como principales candidatos a repetir este dominio la próxima temporada.

Sin embargo, internamente la situación es más complicada de lo que puede parecer a simple vista. Es por ello que el futuro de Helmut Marko, asesor de la escudería, está más en el aire que nunca.

En base a esto, el propio Marko ha querido dejar clara su situación a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport-Total': "Tengo un contrato hasta finales de 2024 y al final es decisión de los accionistas, no de Christian Horner y, en última instancia, es mi decisión".

La realidad es que Helmut no es un empleado de Red Bull como tal. Es decir, el salario de Marko no cuenta para el techo presupuestario de la escudería porque pertenece a Red Bull GmbH. Por ello, Christian Horner, jefe de equipo de la escudería en la F1, no tiene ningún tipo de poder directo respecto a su situación.