La propuesta de Sebastian Vettel puede cambiar por completo las carreras de Fórmula 1. El piloto alemán propone retirar el DRS de los monoplazas debido a que altera las estrategias y ver si, así, los pilotos son capaces de "adelantar mejor que en temporadas anteriores".

"Creo que así nos podemos seguir más de cerca, también hay menos resistencia al aire. Dependemos más del DRS hoy en día que en el pasado, aunque sería interesante quitarlo y ver cómo son las carreras realmente", ha afirmado Sebastian Vettel, actual piloto del equipo Aston Martin Cognizant F1 Team, tal y como publica 'F1i.com'.

Lo que pretende el alemán con esta nueva medida, en caso de que se lleve a cabo, es ver si "somos capaces de adelantar mejor que en temporadas anteriores". Los monoplazas, sin DRS, dispondrían de menor velocidad para realizar los adelantamientos y, por ende, la técnica de los pilotos gozaría de un papel más relevante ya que la función de este dispositivo es la de reducir la carga aerodinámica y otorgar mayor rapidez a los coches.

"Tengo curiosidad sobre este asunto, ya que el DRS se introdujo como una asistencia para tener más adelantamientos pero, ahora mismo, parece que es el único elemento que te permite adelantar", señala el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, que insiste en que este dispositivo comenzó "hace diez años como un experimento" y su empleo ha provocado que se desarrollen nuevas estrategias que alteran la naturaleza de la competición. Y así sucedió en Yeda, tal y como comenta Vettel, donde se vio "a los líderes frenando para estar segundo en la línea".

Para Vettel se trata de "una forma diferente de correr" y no considera que se deba ir "por ese camino" ya que, para él, adelantar "debería ser un esfuerzo y no algo dictado por estar en la zona de DRS y poder activarlo". "Adelantar es algo complicado, pero tiene que ser un esfuerzo y una gran recompensa" cuando se logra, indica el piloto alemán que, en las últimas horas, no ha negado una posible vuelta a Red Bull.