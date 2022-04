Charles Leclerc es el líder del mundial de Fórmula 1 a pesar del error que le sacó del podio en Imola. Son 86 puntos para el monegasco, muy por delante de Max Verstappen, que posee 59 y las mismas victorias, 2. Los problemas de fiabilidad están condenando al Red Bull.

Leclerc cometió un grave error en Imola. Es consciente que a final de temporada necesitará esos puntos si quiere ser campeón. Así ha reflexionado sobre ello en 'Motorsport': "Es uno de esos errores en los que se debe un poco más al enfoque mental que has tenido en ese momento particular de la carrera".

"Pero siempre se me ha dado bien saber exactamente qué sentimiento en particular sentí y en qué momento de la carrera, y sé cómo corregirlo. Así que sí, es otro error, pero aprenderé de él y no lo haré de nuevo", ha dicho el monegasco.

Reconoce que siente presión, pero que el error no tiene nada que ver con eso: "Obviamente sentimos presión no solo en cada carrera, sino durante todo cada de semana y no creo que haya cometido muchos errores antes".

"Aunque son siete puntos que podrían ser valiosos al final de la temporada y cada punto cuenta cuando estás luchando por el título. Así que sí, no volverá a suceder", ha sentenciado el piloto monegasco.

La Fórmula 1 regresa el próximo fin de semana en Miami, circuito que se estrena esta temporada. Y ahí Leclerc sabe que no puede volver a permitirse un error como el de Imola. La batalla con Verstappen ha comenzado... y cuidado que no aparezca algún invitado inesperado en la pelea.