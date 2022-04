A pesar de haberse alejado de los circuitos hace más de cinco años, Nico Rosberg continúa estando en el foco mediático de la Fórmula 1. El campeón del mundo en su última temporada, en el año 2016, no se mordió la lengua hace unos días y cargó duramente contra su excompañero en Mercedes, Lewis Hamilton. Ahora, ha puesto el punto de mira sobre Charles Leclerc y no ha dudado en criticarle.

"Charles Leclerc tiene que entender que, si está luchando por el título con Max, no puede permitirse dar esos trompos cuando es por su culpa. Estaba tratando de presionar a Pérez, pero la presión estaba sobre él, no solo porque era el perseguidor. Trompear así es inaceptable y tiene que evitar hacerlo por el resto de la temporada si quiere ganar el campeonato", comentó al medio 'Sky Sports'.

"En mi opinión, Ferrari también cometió un error. Tuvieron que mantenerlo en la pista por un tiempo y revisar la situación para ver cómo funcionaba el alerón delantero porque no se veía mal estructuralmente. Solo la parte derecha del alerón estaba rota. Entonces, al menos podrían haber terminado fácilmente la carrera en el cuarto lugar. Así que creo que Ferrari cometió un error allí", agregó.

El propio Leclerc pidió disculpas hace unos días por su cuestionable decisión al final del Gran Premio de Emilia Romagna el pasado fin de semana: "El error es quizás el enfoque que tienes en esa fase de la carrera pero soy fuerte conociendo las sensaciones y sé cómo corregirlo, este error no lo cometeré otra vez y he tenido suerte porque solo he perdido siete puntos. No volverá a pasar porque cada punto cuenta cuando luchas por el título. ¿Presión? Nada, la tenemos siempre, no solo el domingo de Imola".

El jefe del equipo, Mattia Binotto, defendió en todo momento a su piloto: "Nunca nos arrepentiremos de pedirle a un piloto que empuje, los errores suceden, pero vimos la oportunidad y fuimos a por ella". "Son dos carreras seguidas con error o mala suerte, pero no hay que quitarle presión porque estoy seguro de que es un piloto fuerte y sabe lo que tiene que hacer. No estoy preocupado, para nada. Estas cosas pueden suceder y ya está", añadió.