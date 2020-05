Carlos Sainz ya es piloto de Ferrari. El madrileño, tras un brillante paso por McLaren, se vestirá de rojo en 2021 tras estampar su firma en un contrato que le unirá a los de Maranello hasta, al menos, finales de 2022.

Tras confirmarlo el equipo italiano y la propia cuenta de Twitter de la Fórmula 1, el piloto madrileño ha querido expresar su alegría en sus redes sociales con un esperanzador mensaje.

"Estoy muy feliz de poder pilotar para Ferrari en 2021. Estoy con ganas por mi futuro con el equipo", afirmó en su cuenta personal.

Eso sí, no quiso olvidarse de la que aún es su escudería: "Tengo todavía un importante año por delante con McLaren".

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.

I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV