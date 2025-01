El primer día de Hamilton en Ferrari con todo lujo de detalles: ¡Una foto con mucho simbolismo!

Lewis Hamilton está cumpliendo uno de los sueños de su vida. El británico ha podido vivir su primer díaen la icónica fábrica de Ferrari y afronta la temporada 2025 de Fórmula 1 vestido de rojo.

La tan comentada foto del heptacampeón presenta bastantes elementos simbólicos, destacando en primera instancia una de las mayores pasiones el británico fuera de la Fórmula 1: la moda. Hamilton se adentra en la cultura italiana, realizando un guiño a la indumentaria italiana clásica.

En lo relativo a la ubicación, Hamilton está en la casa de Enzo Ferrari, donde se da una particular casualidad. La casa se compone en su fachada principal de siete ventanas, como los campeonatos del mundo que ostenta al británico. Además, está ubicado en la plaza Michael Schumacher, la gran leyenda de la escudería con quien empata a títulos.

A la izquierda de la ilustración aparece el modelo de Ferrari 'F40 Rosso Corsa', último automóvil que dirigió el legendario fabricante. Un coche que cuenta con un motor V8, como el que logró su primer mundial con McLaren en 2008.

Por otro lado, en el vídeo del día de Hamilton en Maranello se generó una controversia. John Elkann, presidente de Ferrari, se saludó con Hamilton con vistiendo unas Adidas, un error que no ha pasado por alto. Hay que tener en cuenta que la marca de zapatillas se ha convertido en patrocinador del equipo Mercedes, ex-equipo del británico.

Sin tiempo que perder, Hamilton sigue acoplándose en el equipo italiano. Este miércoles ha rodado en el circuito deFiorano con el rojo. También se ha podido ver un primer video ya vestido con el traje de Ferrari.

Y si no quedaban más sorpresas, el heptacampeón ha rodado con el que será su nuevo casco para la temporada 2025. El inglés vuelve a sus orígenes con un casco íntegro de amarillo como en sus inicios en McLaren. El '44' ya está en marcha.

