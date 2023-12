La Fórmula E ha atraído a no pocos pilotos de F1 que se quedaron sin asiento en el Gran Circo. Uno de los que se ha resistido a probar la modalidad eléctrica es Robert Kubica, mítico corredor que compitió en su día con Fernando Alonso, que no solo ha dicho 'no' a dicha competición sino que además parece gustarle más bien poco.

Porque el polaco, ex de equipos como BMW, Renault y Williams, ha preferido prestar atención a otras categorías del motor. A unas en las que el olor a gasolina es más que evidente.

Por ejemplo al DTM o al WEC. Por ejemplo a modalidades en las que eso de la electricidad va a ser que todavía no. Y es que aunque él valora a la Fórmula E no tiene intención de competir en ella.

Y para dejar más que clara su opinión ha usado una comparativa que hasta él sabe que puede ser y tener polémica. Porque ha usado una comparativa sexual.

"He rechazado mucho dinero"

"Tengo un dicho, y creo que está mal decirlo muy alto, pero correr allí es como tener sexo con una muñeca hinchable", dijo en palabras con el podcast 'Gurulandia' que recogen en 'SoyMotor'.

El polaco prosigue: "He tenido varias ofertas, y he rechazado mucho dinero. Para mí un coche competitivo debe hacer ruido".

"Pero no estoy en contra de que haya coches eléctricos en un circuito", sentencia.

Su mejor año en F1, 2008

Kubica tuvo una corta carrera en la F1. Todo, por un gravísimo accidente cuando competía en rallies que estuvo incluso cerca de acabar con su vida.

En su etapa a bordo de los monoplazas, más que exitosa fue su experiencia con BWM. Una victoria, una pole y siete podios en 2008, su mejor año, le valieron para ser cuarto en el Mundial.