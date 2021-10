Es el sueño de cualquier piloto que llega a la Fórmula 1: pilotar para el equipo más legendario, es decir, Ferrari. Nadie lo esconde. Incluso un Lando Norris que recientemente ha extendido su contrato con la escudería McLaren.

Pero el joven inglés no piensa en el presente como piloto de Ferrari, si no como un hipotético futuro. Así lo ha afirma en una entrevista al medio italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

"De momento estoy contento donde estoy y acabo de renovar mi contrato con McLaren, con quien quiero ganar el Campeonato del Mundo tanto de pilotos como de constructores", ha afirmado Norris, sin duda la revelación de este año en el 'Gran Circo.

Aunque, eso sí, no descarta nada con respecto a esa posible llegada a Ferrari: "En diez años no sé qué puede pasar. Es cierto, tengo muchos aficionados italianos, lo cual se notó en Monza. Me recibieron en el hotel y también en la pista y pude sentir su gran apoyo".

La realidad es que Norris es uno de los pilotos mejor valorados de toda la parrilla. Tanto es así que sonó con mucha fuerza para el equipo Mercedes antes de su renovación con McLaren... y de que las flechas de plata se decantaran por George Russell como compañero de Lewis Hamilton.

Norris quiere ser campeón del mundo y quiere lograrlo con McLaren. Pero las noticias que le llegan desde la fábrica no son nada buenas. Zak Brown ya advirtió que no serían "competitivos para luchar por el mundial" hasta 2024. Unas palabras que seguro hicieron dudar a Norris.