Carlos Sainz ha caído de pie en Ferrari. Tras debutar en Fórmula 1 de la mano de Toro Rosso, coger experiencia en Renault y asentarse en McLaren, el piloto madrileño cumplió su sueño de fichar por la 'Scuderia' y desde luego que no está desaprovechando su oportunidad.

En su primera temporada, a falta de ocho carreras para el final de temporada, el '55' se encuentra en la sexta posición del Mundial de pilotos, muy cerca de 'Checo' Pérez y por delante de Charles Leclerc, su compañero en Maranello.

De los cuatro podios que ha logrado Ferrari en la presente campaña, tres llevan la firma de Carlos, a pesar de que afirma que todavía no está al máximo: "Supongo que desde fuera habéis visto que todavía no estoy al 100% con el coche".

A su vez, el piloto destaca su fiabilidad al volante, que le hace ser de los pocos pilotos que no ha abandonado una carrera en lo que va de temporada: "No quiero volver a referirme a los accidentes, pero nunca me he estrellado en mi carrera. Soy un piloto que nunca se va contra el muro, pero por alguna razón he sufrido algunos accidentes que demuestran que aún no entiendo el coche del todo".

En Rusia, Sainz subió al cajón tras una excepcional salida y después de estar liderando durante 12 vueltas hasta que el 'graining' hizo de las suyas.

"Hice un esfuerzo consciente para ir paso a paso: entrenamientos libres, clasificación y ser rápido realmente cuando necesito serlo, en vez de ir rápido de inmediato desde los Libres 1. Ha funcionado bien, me ha dado una buena confianza y he sido rápido todo el fin de semana, me he sentido a gusto", ha explicado en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, Carlos ha resaltado la gran labor realizada desde Ferrari para aprovechar las oportunidades y sumar podios: "Hemos aprovechado nuestras oportunidades para conseguir esos 3 podios. Simplemente hemos maximizado las oportunidades que hemos tenido. Es una buena señal, una señal de que el equipo, bajo presión y en los momentos adecuados, está rindiendo bien. Estamos consiguiendo los resultados siempre que se presentan las oportunidades".