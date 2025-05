El plan a largo plazo de Aston Martin... ¿con Fernando Alonso? "Ya pensamos en 2027..."

Por primera vez en lo que va de año Aston Martin ha introducido actualizaciones en su coche. Hasta siete mejoras en Ímola. Más tarde que el resto, pero por fin han llegado. Eso sí, Andy Cowell no quiere analizar si son buenas o malas para el coche hasta que finalice la carrera del domingo.

"Pregúntame el domingo por la tarde sobre si han funcionado. Son un paso estas piezas. La mayor parte han sido probadas en el viejo túnel. Todo lo que sea haga a partir de la semana que viene será en el nuevo túnel", dijo Cowell en un encuentro con los medios de comunicación en el Gran Premio de Emilia Romaña.

Todavía no trabajan a plenitud en el nuevo túnel de viento: "Son sólo rematadas en el nuevo túnel, la mayor parte del tiempo han sido trabajadas en el anterior. El desafío es ver si tenemos tiempo para cuantificar cómo funcionan las piezas desarrolladas y probadas en el nuevo túnel".

Y de esta manera piensan también en el largo plazo. Porque si el coche evoluciona será una enorme noticia de cara al nuevo reglamento del año que viene, en el que ya trabaja activamente el ingeniero Adrian Newey.

"La foto ahora no es bonita, pero es nuestra cruda realidad. No estamos aquí solo para este año, sino para muchos años. No solo las nuevas regulaciones, también 2027, 2028, este finde nos enseñará mucho", dice el que fuera gurú de Mercedes y ahora dirige el equipo Aston Martin de Fórmula 1.

En el coche de Stroll

Las primeras pruebas de Aston Martin han llegado en el coche de Lance Stroll. En los entrenamientos libres iniciales las han montado en ese monoplaza. Sin embargo, en la comparativa de tiempos con Alonso han sido muy similares en esos libres 1 de este viernes.