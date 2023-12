Finalizada la temporada 2023 de Fórmula 1, y tras los test disputados en Abu Dhabi, a los pilotos de Red Bull y AlphaTauri aún les restaba un compromiso comercial antes de iniciar sus vacaciones.

Se trataba del 'Honda Thanks Day', un conocido evento organizado por la marca nipona, en el que estuvieron Max Verstappen, 'Checo' Pérez, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda.

Entre otras actividades, los pilotos compitieron en una carrera de karts... que terminó con el neerlandés muy enfadado con el australiano.

"Fue bastante bien hasta que Daniel decidió convertirse en un auténtico terrorista. Se empeñó literalmente en intentar matar a todo el mundo", señaló el '1' en Motegi.

Ricciardo sacó colmillo y se pasó de frenada con Verstappen, que terminó haciendo un trompo y perdiendo las opciones de ganar.

daniel is a MENACE cutting the course to spin max out 💀💀 pic.twitter.com/L4B5ekg4iq