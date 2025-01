Piastri ya se ve como líder de McLaren por delante de Lando Norris: "No tengo miedo de ser un poco más insistente"

Oscar Piastri ya se siente mucho más fuerte en la Fórmula 1. Después de su año de rookie, ahora ha conseguido victorias con McLaren. Y cree que está listo para ser el líder por delante de Lando Norris. Asegura que "no tiene miedo" de ser más "insistente" con los ingenieros y mecánicos, aunque rechaza ser un piloto autoritario.

Lo ha explicado en 'Motorsport', donde dice que ha mejorado en su "comportamiento" y en su "forma de trabajar con el equipo".

"Tal vez sé un poco más lo que quiero del equipo o del coche, pero creo que en gran parte es muy, muy similar. Desde luego, ya no estoy en mi segundo año diciéndoles a los aerodinamistas cómo diseñar el coche y cosas así. Sigo intentando dar la misma información útil cuando puedo", dice el compañero de Lando Norris, que ya se ve liderando a McLaren.

"Quizá ahora que conozco a más gente, no tengo tanto miedo de ser un poco más insistente en lo que pido. No he cambiado mi personalidad de un año a otro. Eso sólo llega con la experiencia, y la mejor manera en la que puedo ayudar es intentando hacerlo lo mejor posible cada fin de semana", explica.

Eso sí, deja claro que su trabajo codo con codo con Lando es total: "Creo que parte de la razón de por qué hemos tenido tanto éxito es que Lando y yo trabajamos muy bien juntos. Siempre hemos querido cosas muy similares del monoplaza. Así que creo que eso es muy útil para el equipo Mientras sigamos diciendo las mismas cosas, entonces, aunque significa que todavía no estamos al tanto, también significa que seguimos trabajando en la misma longitud de onda".