Daniel Ricciardo ha vuelto a la Fórmula 1diez carreras después de que se quedara sin equipo tras salir de McLaren. Sin embargo, ha vuelto en un estado de forma y con un gran ritmo que ha sorprendido incluso dentro del equipo Red Bull.

Es más, uno de las grandes inspiraciones para el australiano a la hora de tomarse un año sabático ha sido el propio Fernando Alonso. Y es que, en unas declaraciones recogidas por 'Autosport', el australiano asegura que ha tenido una conversación con Fernando que le ayudó bastante.

"Recuerdo haber tenido una conversación con Fernando hace quizás dos años. No estaba pensando en tomarme un descanso. Pero estábamos conversando, creo que en un vuelo a algún lugar, y dijo que el descanso para él fue una de las mejores cosas que hizo", confiesa.

"Eso me hizo pensar que tal vez si alguna vez siento que lo necesito, que no me asuste demasiado. Entonces creo que, al ver el año que ha tenido, eso también me llenó de confianza", añade el de AlphaTauri.

Ahora, Ricciardo ha vuelto al 'Gran Circo' con el objetuivo de pelear por un asiento de Red Bull para el próximo año. De momento, ha llegado a AlphaTauri en sustitución de De Vries con el objetivo de superar a Tsunoda carrera tras carrera.

Además, tal y como él mismo ha reconocido, le gustaría seguirlos pasos de Fernando Alonso para poder volver a ganar en la Fórmula 1 o, al menos, poder pelear por cosas grandes.