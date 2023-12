La temporada de 'Checo' Pérez claramente ha ido de más a menos. Tras arrancar con buen pie en Bahréin, Arabia Saudí, Australia y Azerbaiyán, donde llegó a posicionarse como el gran rival de Max Verstappen junto a Fernando Alonso, el mexicano comenzó su declive en Miami.

Verstappen, que salía noveno, remontó a un azteca que partía desde la 'pole'. Después, hasta entrar en Q3 era un reto (cayó cinco veces consecutivas en Q2 antes del ecuador de la temporada).

Concluida la temporada, 'Checo' ha reflexionado sobre su 2023 en una entrevista en 'Motorsport', destacando que la carrera en Losail fue el punto en el que tocó fondo.

"Qatar fue realmente el peor fin de semana que recuerdo en mucho tiempo, probablemente mi peor en este deporte. Fue un fin de semana tan malo que realmente me sentí como: 'No puedo estar tan mal, algo está pasando'", ha expresado sobre una carrera en la que Verstappen le sacó 80 segundos de ventaja.

"Pasé momentos muy difíciles en pocos meses, digámoslo así. Pasé de luchar por el campeonato a estar en un barco difícil, y no tener esa confianza con el coche", recuerda 'Checo'.

De hecho, su mal momento le llevó a múltiples críticas e incluso le llegaron a pedir que se retirara, aunque él siempre creyó que aún le queda cuerda para rato en Fórmula 1.

"Evidentemente, habría sido lo más fácil porque a veces ha sido muy duro", ha señalado Pérez.

"Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca", explica.

Ahora, reconoce sus errores como el primer paso para luchar por el título en 2024: "Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy de los que culpan a los que me rodean por los resultados. Al final asumí mi responsabilidad y tuve que dar la vuelta a la situación bastante".