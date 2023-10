A falta de cinco carreras para el final de temporada, el equipo Red Bull ha demostrado ya un dominio histórico que será muy difícil de igualar en un futuro. Y es que los austriacos han ganado ya ambos campeonatos del mundo y, además, tienen el subcampeonato de pilotos prácticamente asegurado también.

Por si fuera poco, los de Christian Horner han ganado todas y cada una de las carreras menos el GP de Singapur, que lo ganó Carlos Sainz. Sin embargo, si se quitara este dominio histórico de la ecuación, el resultado sería una temporada totalmente emocionante e igualada.

En este supuesto, Fernando Alonso no solo habría conseguido la 33, sino que habrían sido seis las victorias que cosecharía este año y por las que estaría en cabeza de la clasificación con un total de 280 puntos.

En segunda posición, compitiendo por el campeonato y estableciendo un cierto paralelismo al año 2007 estaría Lewis Hamilton con 269 y, cerrando el podio, el madrileño Carlos Sainz que tendría opciones de ganar su primer campeonato del mundo.

Ahora, Aston Martin, Ferrariy Mercedes tratarán de evolucionar sus monoplazas para que, en 2024, esta igualdad sea una realidad y Red Bull no sea tan superior como lo ha sido todo este año. Algo que, sin cambio de reglamento de por medio, será muy complicado.

Updated F1.5 Standings:

SOMEHOW Alonso still holds on to the championship lead!

Norris sets his sights on third place 👀 pic.twitter.com/VVt9pTssmM