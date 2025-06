Las pruebas de Alex Márquez con la Gresini: "Algunos cambios radicales..."

Aragón, después del Gran Premio, ha sido escenario de test para los equipos de MotoGP. Y en Gresini han hecho "pruebas radicales". Lo ha contado Alex Márquez, que camina segundo en el mundial de pilotos por detrás de su hermano Marc y por delante de Pecco Bagnaia.

El de Cervera ha relatado qué cosas ha probado Gresini: "Probamos algunas cosas con la horquilla y el amortiguador para encontrar soluciones a los problemas. Básicamente, hicimos lo mismo que en Jerez. En un fin de semana de Gran Premio, a veces surgen problemas difíciles de solucionar. Eso es lo que hemos abordado este martes".

"No probamos nada que afecte al rendimiento. Por eso probamos algunos cambios radicales que deberían ayudarnos a solucionar los problemas", dice en declaraciones que publica 'Motosan'.

También ha probado un primer prototipo de las radios que podrían llegar a MotoGP. "Lo estaba probando por primera vez...", detalla.

"Pero no estábamos probando el sistema de radio en sí. En cambio, era una voz que se escuchaba constantemente. No era como si alguien me estuviera diciendo algo desde el box. Quizás uno escucha con más atención cuando solo recibe un mensaje. Parece que será obligatoria a partir del año que viene por motivos de seguridad. Lo he probado y diría que ha ido bien", dice Alex.