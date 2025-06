Márquez contradice a Bagnaia: la Ducati de este año es "exactamente la misma moto" que la del año pasado

Pecco Bagnaia lo está pasando mal en este mundial de MotoGP. Desde la llegada de Marc Márquez no está encontrando el 'feeling' con la moto y en más de una ocasión ha dicho que se han realizado cambios en la moto que no le han favorecido. Pero Marc no está de acuerdo con esta afirmación.

Ha dicho durante los test del Gran Premio de Aragón que la GP25, la de este año, y la GP24, la del pasado, son "exactamente las mismas motos".

"Es exactamente la misma moto. Estamos introduciendo algunas actualizaciones, pero si alguno de los pilotos oficiales quisiera la moto de Alex, podría tenerla; por ejemplo, en la pretemporada elegimos el motor antiguo", ha expresado el de Cervera en palabras que recoge 'Motosan' este martes.

Asegura que en Gresini también llevan su misma moto: "Como equipo oficial, intentamos diferenciarnos de los equipos satélite, pero, por ejemplo, el domingo corrimos con una moto igual a la de Alex porque aún tenemos que pulir algunas novedades". Alex, por cierto, fue segundo justo por detrás de él.

"Dicho esto, es mi hermano y le deseo lo mejor... por lo demás, Ducati decidirá", señala Marc. Porque Ducati sí desarrollará la moto y Gresini se quedará con la del comienzo de la temporada.

Las lesiones

También actualizó Márquez cómo se encuentra de su brazo derecho, donde fue operado hasta en cuatro ocasiones: "Siempre estoy en contacto con los médicos que me operaron...".

"No he tenido revisiones últimamente, aunque a veces siento dolor, pero es normal después de cuatro operaciones. En cualquier caso, estuvieron presentes en Jerez y aquí también", sentencia el ocho veces campeón del mundo, que ya camina con paso firme hacia el noveno de su carrera.