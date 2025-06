Una leyenda del tenis quería un empate entre Alcaraz y Sinner: "Hay que darle las gracias a los dos"

Boris Becker, exjugador de tenis, dice que no le hubiera importado haber concedido un empate en la final de Roland Garros: "Es el mejor partido que he presenciado en directo".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugaron una final increíble en Roland Garros. A cinco sets ganó el murciano, que levantó hasta tres bolas de partido. Y la leyenda del tenis Boris Becker ha dicho que no le hubiera importado que la final acabara en empate viendo el nivel de los dos.

Lo ha dicho en 'TNT Sports', donde le ha dado las gracias a los tenistas por su empeño: "Hay que darle las gracias a los dos, casi fue un milagro que Carlos acabara ganando este partido, puesto que Jannik lo tenía en su mano, venía jugando un tenis casi perfecto. Creo que ha sido el mejor partido que he presenciado en directo, el nivel de tenis ha sido irreal. Es una gran lección para los niños en casa, la forma en que se comportaban y la actitud que mostraron todo el tiempo, no pusieron una sola excusa durante cinco horas y media".

"Ambos encontraron soluciones, golpearon la pelota perfectamente, no se lo podemos agradecer lo suficiente. Ya no es la longitud del partido, es la forma en que jugaron y cómo se movían. Dieron el 100%, por primera vez en mi vida me hubiera encantado ver un empate", indica Becker.

Le recordó a los duelos del 'Big 3' con Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer: "Este tipo de enfrentamientos ya los vivimos con Federer, Djokovic y Nadal... aquellos duelos épicos nos acompañaron durante más de quince años, pues este fue exactamente el nivel al que he visto a Carlos y Jannik este domingo".

"Muy duro para Sinner"

Cree que el italiano ha podido salir muy tocado de esta final porque rozó el título: "Para Sinner este partido es algo brutal, perder una final de Grand Slam con bolas de partido es algo muy duro...".

"Creo que no hay nada peor que eso, aunque puede estar orgulloso de su actuación. La verdad es que se comportó como un campeón, luchó y jugó su mejor partido sobre una cancha de tierra batida hasta la fecha. Eso volverá a suceder, tal vez Jannik sea más afortunado la próxima vez", completa Boris.