En medio de todos los rumores que han relacionado a Fernando Alonso con Red Bull, el equipo de las bebidas energéticas ha publicado un mensaje junto a cuatro fotografías con un detalle importante: el asturiano aparece en tres de ellas.

El equipo de Max Verstappen y Sergio Pérez publicó un mensaje de previa del Gran Premio de Australia... y Alonso es muy protagonista.

En la primera de ellas Alonso asoma con Verstappen. En la tercera en el podio junto a Max y Lewis Hamilton. También en la cuarta, en una rueda de prensa en la que de nuevo están Fernando y Max sentados juntos.

Who's ready to see this lot back together? 🤩

At the #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Rrcyd4lnBO