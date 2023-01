Esteban Ocon afronta la temporada 2023 en la Fórmula 1 con un nuevo compañero de equipo, su compatriota Pierre Gasly. Sin embargo, sigue destacando su actuación el año pasado frente a Fernando Alonso. Ahora, para afirmar que él fue el principal motivo de los avances de Alpine.

El francés cuajó una buena temporada el año pasado. Finalizó octavo en el Mundial, por delante de Alonso por once puntos. Y la suma de ambos permitió a la escudería de Enstone quedar en la cuarta posición en el Mundial de Constructores, batiendo en la parte final a McLaren.

Y, para Ocon, estos resultados se deben a él. Como explicó en una charla con 'GPFans', sus directrices fueron las que guiaron el desarrollo del monoplaza: "Tuve la oportunidad de guiar al equipo en la dirección correcta desde el comienzo para hacer mejoras y funcionó".

Eso sí, el piloto francés reconoció que no fue fácil de conducir el Alpine durante la temporada: "No es fácil, tomó bastante tiempo. No era un coche divertido de manejar y era difícil para todos".

"Pero aunque no estuviéramos al 100% con la configuración, seguíamos rindiendo entre los 10 primeros y eso fue bueno", matizó para terminar.