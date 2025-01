El objetivo de Russell en 2025: "No me voy a conformar con ganar cinco..."

Con la salida de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari, todos los focos recaerán esta temporada sobre George Russell. Hasta el momento el británico había convivido con una sombra muy alargada, la del heptacampeón, quien ganó seis campeonatos consecutivos para Mercedes.

Ahora con la salida del de Stevenage de la fábrica, le llega Russell la oportunidad de convertirse en el líder de una de las mejores escuderías de la F1.

Un 2025 en el que piloto británico tiene puestas muchas expectativas en su nuevo monoplaza, tal y como ha confesado: "Si digo que quiero ganar cuatro carreras este año porque el año pasado gané tres, no me voy a conformar con ganar cinco pero el coche es capaz de ganar diez".

Pese a su optimismo, el piloto de Mercedes quiere mantener los pies en la tierra: "Mis objetivos son prácticamente los mismos y el enfoque no ha cambiado".

Sin embargo, sí se exige adaptarse lo más rápido posible al automóvil: "Lo bueno de la F1 es que empiezas un nuevo año con un coche nuevo y nuevas limitaciones. Lo que el año pasado fue un punto fuerte puede que este no".

Y espera ser más consistente en su rendimiento, no solo en clasificación: "El año pasado, la clasificación era mi punto fuerte, pero mi ritmo de carrera no siempre fue el mejor. Sé que tengo velocidad a una vuelta, pero no hay ninguna razón por la que no pueda mantenerla en una carrera".

Desde principios de diciembre, que se celebró el último Gran Premio, hasta mediados de marzo, que inicia la nueva temporada, son los meses de descanso para los pilotos, pero también para ponerse a tono de cara a la siguiente temporada. "Todos en la Fórmula 1 necesitamos un descanso, pero, sinceramente, estaba ansioso por volver", ha destacado el piloto británico en una entrevista para la propia Mercedes.

Un año con muchos cambios para Russell con nuevos compañeros de equipo. El joven Andrea Kimi Antonelli, quien debutará en la Fórmula 1, y el regreso de Valtteri Bottas como piloto reserva, aportando la veteranía que le falta a la dupla principal. Se espera que George Russell dé un paso adelante en esta nueva situación