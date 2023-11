Corto pero intenso fue el paso de Nyck de Vries por la Fórmula 1. El piloto neerlandés tan solo pudo formar parte de la familia del 'Gran Circo' durante 10 Grandes Premios ya que, debido a sus malos resultados, Helmut Marko decidió prescindir de sus servicios.

Unos servicios que relevó Daniel Ricciardo pero que, debido a una lesión, tuvo que sustituir a Liam Lawson para, posteriormente, volver a cederle el asiento al australiano. Se trata de un juego de asientos que ha provocado un auténtico caos dentro del equipo satélite de Red Bull.

Sin embargo, De Vries no se tomó ese cambio mal, sino que lo aprovechó para realizar un cambio de filosofía en su vida para, ahora, regresar al asfalto con más motivación que nunca. Y es que el ex de AlphaTauri competirá en el Mundial de Resistencia.

Se trata de una vuelta al automovilismo de élite de la mano del Toyota GR010. Esto significa que competirá en las ocho rondas que componen el Campeonato del Mundo, incluidas las 24 horas de Le Mans y lo hará en la alineación del Toyota número 7.

Our class of 2024. Ready to defend the #WEC Manufacturers’ and Drivers’ titles

#7: @Mikeconway26 @kamui_kobayashi @nyckdevries

#8: @Sebastien_buemi @BrendonHartley @ryohirakawa #ToyotaGazooRacing #GoHyper #GR010HYBRID @FIAWEC #PushingTheLimitsForBetter #LeMans24 pic.twitter.com/QRGWNrJnIj