El Gran Premio de Las Vegas ha sido uno de los circuitos en el que el lujo y la fiesta han estado más presentes de todo el calendario. Es por ello por lo que, en los prolegómenos del Gran Premio, la organización preguntó a los pilotos con quién se irían de fiesta.

Una pregunta a la que ninguno dudó en contestar y cuyas respuestas no han dejado a nadie indiferente. Entre risas, Ricciardo le preguntó a Tsunoda si tenía la "edad" para salir de fiesta, mientras que Lewis Hamilton aseguraba que había oído "buenas historias sobre Yuki" y Fernando Alonso lo corroboraba.

Asimismo, Lewis lo tiene claro: "Creo que con Carlos porque le gusta cantar. Se que él ama 'Smooth Operator' y yo adoro el karaoke así que...".

No obstante, Carlos Sainz fue mucho más directo y su respuesta desató las risas y no dejó a nadie indiferente: "Yo iría con Lando y 'Checo'. Checo traería el tequila y Lando traería el... No diré lo que trae Lando".

Norris, sin embargo, tiene otras prioridades: "Daniel y Max. Daniel es muy divertido y Max paga la cuenta". Mientras, Ricciardo apostó por un Bottas que se iría con "cualquiera" porque ninguno seguiría su ritmo.