344 carreras, 32 victorias, 98 podios, 22 poles, 2.008 puntos, 23 vueltas rápidas, 1.769 vueltas lideradas, 18.549 vueltas completadas.... y 92.684 kilómetros recorridos.

Es el nuevo récord histórico de la Fórmula 1 que ha batido Fernando Alonso este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en el circuito de Silverstone.

El bicampeón del mundo de F1, tras los 52 giros en suelo británico, supera a Kimi Räikkönen, que atesoraba el récord con 92.636 kilómetros completados.

Por detrás, muy lejos, se sitúa el heptacampeón Lewis Hamilton, que acumula 85.776 kilómetros recorridos a lo largo de una carrera que arrancó en 2007, precisamente, compartiendo garaje con Alonso.

Para ponerlo en valor, el récord de Fernando equivale a completar un cuarto de viaje a la Luna o dar 2,3 vueltas a la Tierra.

"Lleguemos (al menos) a la mitad del camino a la luna", ha reaccionado el asturiano a la publicación de la cuenta oficial de Fórmula 1.

