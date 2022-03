El futuro de Nikita Mazepin sigue siendo una absoluta incógnita para la Fórmula 1. Porque no solo la competición podría acabar tomando la decisión de expulsarle, también podría hacerle el equipo Haas al finalizar su contrato de patrocinio con el padre del equipo ruso.

La FIA ha hecho público un nuevo código de conducta este viernes para los pilotos rusos. Una serie de normativas después de conocerse que la Fórmula 1 haya roto de manera definitiva con Rusia: ni Sochi ni San Petersburgo serán escenario de carreras hasta nuevo aviso.

Los pilotos rusos deberán correr de forma neutral, sin símbolos rusos, y bajo la bandera de la FIA. Quedan prohibidos, banderas o cualquier emblema tanto de Rusia como de Bielorrusia. Además los pilotos no podrán mostrar su apoyo de ninguna manera a la invasión de Ucrania.

La FIA, más estricta que nunca con este tema. Y se mira directamente a Mazepin, el único piloto ruso de la actual parrilla. En un equipo Haas donde los colores de la bandera rusa predominaban hasta la última jornada de los test de pretemporada en Barcelona.

El joven ruso sólo se ha manifestado sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania con un comunicado en sus redes de hace unos días: "A mis fans y seguidores: es un momento difícil y no tengo control sobre lo que se dice ni lo que se hace".

"Estoy eligiendo centrarme en lo que puedo controlar, trabajando duro y haciéndolo lo mejor posible para Haas. Mi más profundo agradecimiento por vuestra comprensión y apoyo", escribió Mazepin en sus redes sociales.

La FIA no descarta más medidas

La FIA ha sido muy clara en su comunicado de este viernes. No descarta "mayores restricciones" si fuera necesario, por lo que a día de hoy no se puede descartar que un futuro cercano los pilotos rusos no sean expulsados de la competición. Mazepin, más en el aire que nunca.

A eso hay que añadir la situación de Haas, que sigue sin confirmar su continuidad de manera definitiva. La decisión final de su padre sobre continuar o no con el patrocinio será fundamental en su futuro.