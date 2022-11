Si por algo se fue Fernando Alonso de Alpine a Aston Martin, es por lo bien que suena el proyecto del equipo de Silverstone. La ampliación de la plantilla, fichando a los mejores ingenieros, o la construcción de una nueva fábrica, son motivos de peso que convencieron al asturiano.

La idea de Aston Martin es la de convertirse en el largo plazo en uno de los equipos punteros de la Fórmula 1. Y para ello, la nueva fábrica será vital. Su construcción va bien encaminada y cada vez queda menos para que se inaugure.

Lawrence Stroll habría hecho una inversión de aproximadamente unos 230 millones de euros, ya que la fábrica sería uno de los pilares fundamentales de cara al futuro.

En agosto del año pasado se comenzó a preparar el terreno, y poco a poco ha ido cogiendo forma. La totalidad del terreno ocupará unos 37.000 metros cuadrados.

Según 'Motorsport', la fábrica se dividirá en tres partes y no será hasta mayo de 2023 cuando esté totalmente terminado el edificio principal, en el que se diseñaran los coches y se hará todo lo importante.

Después, el segundo edificio estará preparado en el tercer trimestre de 2024 y por último, el tercer edificio, donde se harán eventos y estará destinado para los empleados.

La zona más importante estará en la planta baja del edificio principal y la idea es que se abra en plena temporada 2023. Arriba estará la oficina técnica sin paredes interiores, ya que creen que eso puede ayudar a la hora del diseño del monoplaza.

El coche del año que viene, el AMR23, será el último que no pase por esta fábrica. El de 2024 será el que se estrene, y en 2025 podrán usar también el nuevo túnel de viento.

