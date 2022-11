Una batalla que acabó con Charles Leclerc contra el muro. Su lucha con Lando Norris en el Gran Premio de Brasil terminó de la peor manera. El británico ha recibido infinidad de comentarios y ha decidido defenderse en declaraciones a la web de la Fórmula 1.

El de McLaren afirma que "dejó espacio" y que su pelea fue "limpia": "Intentó pasarme por fuera y hubo un poco de contacto. Obviamente no quería ningún contacto, necesitaba una carrera limpia, pero no voy a dejar que todos pasen, no estoy aquí para dejar pasar a todo el mundo".

"Tal vez yo podría haberle dado cinco centímetros más y él podría haberme dado cinco centímetros más. Intentó apretarme en la entrada de la curva, tal vez debería haber esperado un poco más de mí al no ser capaz de mantener el interior de la línea todo el tiempo. Pero lo hice lo mejor que pude", ha explicado Norris.

Y califica lo sucedido como un "incidente de carrera": "Siento que fue un incidente de carrera. Sé que él salió peor parado y es una pena, no quería que eso sucediera".

La postura de Leclerc

Estas declaraciones de Norris coinciden con las de Leclerc, que también habló de "dejar espacio". Aunque él habla de él mismo, claro: "Estoy bastante seguro de que dejé el espacio".

"Creo que perdió la parte trasera y luego me tocó. Así que sí, fue una pena. Después de eso, hice una buena recuperación, pero no lo suficiente como para luchar por mejores posiciones", dijo el piloto de Ferrari.

Leclerc terminó el Gran Premio en cuarto lugar por detrás de Carlos Sainz, su compañero de equipo. Norris, por su parte, abandonó.